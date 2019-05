OM komt met strafeisen liquidaties Lomp en Yakhlaf

Hoofdverdachte in het proces is Omar L. (28), die justitie als opdrachtgever van het dodelijke geweld beschouwt. Zijn broer Youssef was een van de twee slachtoffers van de schietpartij in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt, in december 2012. Deze dubbele liquidatie heeft een ongekende geweldsgolf op gang gebracht tussen rivaliserende criminele groeperingen, waarbij ettelijke doden zijn gevallen.