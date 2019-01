Om naar uit te kijken: het nieuwe binnensportcomplex van Zaltbommel

Het oude zwembad Akwamarijn aan de Thorbeckestraat is afgeschreven en ook de daarnaast gelegen sporthal De Ring is niet meer van deze tijd. Iets nieuws is hard nodig. Nadat pogingen om samen met Maasdriel een Bommelerwaardse sportvoorziening te bouwen op niets uitliepen, ontwikkelde Zaltbommel zelf een plan. Aan de Oude Bosscheweg, naast het Gomarus College, verrijst de komende twee jaar een nieuw complex met een zwembad en een sporthal. Kosten: 15,5 miljoen euro. Een speciaal projectteam is bijna klaar met het plan. Wanneer een aannemer gevonden is, kan de bouw beginnen. De gemeente denkt dat er in de zomer van 2021 voor het eerst in het nieuwe complex gesport kan worden.