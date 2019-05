OM: Terrorbuurman Gameren terug de cel in voor afkoelingsperiode

Leerlingen Gomarus Zaltbommel naar landelijke finale Vakkanjers

24 mei APELDOORN/ZALTBOMMEL – Leerlingen van het Gomarus in Zaltbommel hebben een ticket naar de landelijke finale van Vakkanjers in de wacht gesleept. Tijdens de halve finale in Apeldoorn presenteerden ze hun ideeën voor een gerecyclede barbecue.