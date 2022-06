Omgeving Huis Brakel gaat op de schop

Maasdriel­se bedrijven moeten zelf glasvezel regelen

KERKDRIEL/AMMERZODEN - Er is geen rol weggelegd voor Maasdriel om de bedrijventerreinen in de gemeente aan glasvezel te helpen. Stimuleren van snelle internetverbindingen of bemiddelen tussen bedrijven en aanbieders van glasvezel is niet mogelijk. ‘De gemeente kan en mag geen loket of verbinder zijn.’

18 mei