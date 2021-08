Omstreden Bommelse kunstenaar Jan van Anrooy in de schijnwerpers; de ‘Van Gogh van de Betuwe’

Vrijbuiter, charmeur, genie, dronkenlap, opportunist en ‘goed fout in de oorlog’. Het zijn veelgebruikte kwalificaties in verhalen over de Betuwse schilder Jan van Anrooy (Zaltbommel, 1901 - Tricht, 1988). Deze zomer staan zijn persoon en zijn werk in de belangstelling dankzij een expositie op meerdere locaties in de regio en door een boek dat de Beusichemse auteur Jef de Jager (72) over het turbulente leven van de kunstenaar schreef.