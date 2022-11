Omwonenden liggen nacht wakker door illegaal feest met 3000 bezoekers in Ammerzoden: 'Kon het niet wat zachter?’

Binnen vijf dagen toestem­ming voor dakkapel: Zaltbommel voert flitsver­gun­ning in

ZALTBOMMEL - Tot wel acht weken wachten op een vergunning voor een dakkapel? In Zaltbommel is dat verleden tijd. De gemeente voert de flitsvergunning in. En die is binnen vijf werkdagen rond, belooft de gemeente. Maasdriel volgt binnenkort.

9 november