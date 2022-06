Onafhankelijk bureau maakt feitenrelaas betwiste deal Schreuders

Verloskun­di­gen staken omdat ze vrezen dat zwangeren straks geen keuzevrij­heid meer hebben

EMPEL - Als zwangere kun je straks niet meer automatisch rekenen op een huisbezoek van een verloskundige bij jou uit het dorp of de wijk. Bijvoorbeeld als je onzeker bent of het allemaal wel goed gaat. Plus het is maar de vraag of je nog kunt kiezen tussen thuis of in het ziekenhuis bevallen. Die vrees hebben verloskundigen.

23 mei