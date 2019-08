Onder den Sint Maarten: een unieke aanwinst voor expositie in Zaltbommel

,,Ik kocht het bij een kunsthandelaar in Amstelveen", vertelt Erik van Hintum. Het is een pendule van messing die naar ontwerp van Johannes Stoffels is gemaakt door Onder den Sint Maarten, een bedrijf dat zijn wortels heeft in Zaltbommel." Hij wijst op de bijzondere emaillen cijfers op de wijzerplaat en op het logo dat in de kast is gestanst, een logo met een afbeelding van de spitsloze Bommelse toren van de Sint-Maartenskerk.