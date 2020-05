Onderste steen hoeft van Maasdriel niet boven: meerderheid wil dikke streep onder integriteitskwestie

Woorden als ‘laten we er een streep onder zetten', ‘we moeten verder’ en ‘we moeten samen Maasdriel mooier maken'. Ze vielen gisteravond bij de coalitiepartijen CDA en SSM meerdere keren tijdens de commissie Ruimte, waar werd gediscussieerd over de afwikkeling van de integriteitskwestie rond wethouder Peter de Vries.

Boomgaard

Het afgelopen jaar lag hij onder vuur vanwege de boomgaard naast zijn huis, waar hij ooit een huis wil bouwen. Dat mag op die plek niet, maar De Vries hoopt het in een paar stappen uiteindelijk toch voor elkaar te krijgen. De eerste stap, het perceel niet meenemen in het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied, is vorig jaar gezet en kwam voor de gemeenteraadsleden als een verrassing. Zij waren hierover niet geïnformeerd.

Er volgde een integriteitsonderzoek. Omdat die eerste stap met het bestemmingsplan De Vries nog geen concreet voordeel heeft opgeleverd, pleitte het onderzoek hem vrij. Wel bleek dat er in het proces dingen verkeerd zijn gegaan, waar volgens bestuurskundigen Elzinga en De Haan lessen uit te leren zijn. Over dat laatste werd woensdagavond gesproken.

Blik op vooruit

Coalitiepartijen CDA, SSM en ook oppositiepartij D66 vinden dat het college de aanbevelingen uit het onderzoek voldoende opvolgt. Wat hen betreft kan Maasdriel deze kwestie achter zich laten en kan de blik op vooruit. Ook burgemeester Henny van Kooten denkt er zo over.

Oppositiepartijen PvdA/GroenLinks en VVD zijn echter nog niet zover. Zij vinden dat nog altijd veel informatie ontbreekt. Kees van Drunen, fractievoorzitter van PvdA/Groenlinks heeft dat aan willen tonen met een eigen onderzoek. Dat leverde feiten en gebeurtenissen op die niet in het oorspronkelijke onderzoek staan, dat in opdracht van burgemeester Henny van Kooten door een eigen ambtenaar is gemaakt.

Vriendelijke toon sloeg om

Van Drunen wil een vervolgonderzoek, en VVD-voorman Ko Hooijmans wil antwoord op de tientallen vragen die hij nog heeft. Beiden menen dat er pas een streep onder de kwestie kan als alles echt tot op de bodem is uitgezocht. Toen zij dit woensdagavond vol bleven houden, sloeg de aanvankelijk vriendelijke toon van CDA, SSM en D66 al snel om.

Voor Van Drunen nam de discussie een zeer pijnlijke wending toen zijn speurwerk op een cruciaal punt in twijfel werd getrokken. In het gemeentelijke onderzoek was de voormalige externe projectleider van het bestemmingplan Buitengebied niet gehoord. Van Drunen sprak voor zijn eigen onderzoek wel met haar en toen zou zij de constructie met de boomgaard van De Vries een ‘planologisch gedrocht’ en een ‘bananenschil voor een bestuurder’ hebben genoemd, en dat ook aan de burgemeester hebben gemeld.

Alsnog gebeld

Afgelopen maandag is zij, op verzoek van D66 en vervolgens in opdracht van de burgemeester, alsnog door de gemeentelijke onderzoeker gebeld. In dat gesprek zou zij afstand van de uitspraken aan Van Drunen genomen hebben. Dat werd overigens pas tijdens de vergadering wereldkundig gemaakt door D66-fractievoorzitter Tom van Engelen. Omdat er nog geen tijd was geweest om het verslag van dat gesprek te anonimiseren, was het volgens hem nog niet bij de stukken gevoegd.

Voor Van Drunen kwam deze wending totaal uit de lucht vallen. Hij reageerde woest. ,,Ik word hier nu voor leugenaar uitgemaakt, op basis van een verslag dat ik niet ken. Zo wordt er een kwalijk hoofdstuk aan dit dossier toegevoegd. Dit zal uitgezocht moeten worden, dit is niet afgelopen. Deze aantijging kan zo niet blijven liggen. Dit is zeer ernstig.”

De hand van de burgemeester

Van Drunen vermoedt dat de burgemeester hier de hand in heeft gehad en sprak dat ook uit. ,,Na het gesprek dat ik met de projectleider heb gehad, heeft zij de burgemeester gebeld, omdat ze het hem wilde melden. Daarna wilde ze het verslag van ons gesprek ineens niet meer tekenen. Ik heb sterke aanwijzingen dat er achter de schermen dingen gebeuren die niet door de beugel kunnen.”

Bijval kreeg hij niet, en een reactie ook niet. ,,Ik doe er niks mee, want zo komt er geen eind aan", reageerde burgemeester Van Kooten. ,,Het is klaar.” Bianca Laheij, die namens het CDA het woord voerde, had ook woorden van die strekking. ,,U houdt nooit op meneer Van Drunen, het moet een keer klaar zijn.”

Goed hart

Dat PvdA/GroenLinks en VVD kritisch zijn op Van Kooten en onlangs zelfs naar de Commissaris van de Koning zijn gestapt, zint CDA en SSM helemaal niet. ,,We moeten de pijlen niet op de burgemeester richten, maar hem juist waarderen", zei Laheij. Bart de Leeuw, fractievoorzitter van SSM, sloot zich daarbij aan. ,,Alles wat hij heeft gezegd en gedaan, kwam uit een goed hart, zo goed ken ik hem wel.”