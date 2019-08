Onderzoek in Biblebelt: jonge christenen vaker ingeënt

Niet verplicht

Inenten tegen mazelen, polio, rodehond, kinkhoest of meningokokken is niet verplicht. In de meest behoudende kerken weigeren ouders vanuit geloofsovertuiging. Zij geven zich helemaal over aan God: het is niet aan de mens, maar aan de Here of iemand wel of niet ziek wordt. Maar vooral bij mensen die zich uit traditie niet lieten vaccineren - omdat hun ouders dat ook niet deden - verdwijnt het taboe, concludeert Ruijs. Vaak zijn de mensen uit deze groep hoger opgeleid. Ook behoren ze tot de minder conservatieve kerken binnen de reformatorische gemeenschap. Ruijs: ,,Al zie je ook in die behoudende groep meer discussie. Er zijn ook religieuze argumenten vóór vaccinatie. De gedachte dat God de mens de mogelijkheid heeft gegeven om een vaccin te ontwikkelen, groeit.”