Onderzoek naar CDA-wethouder Maasdriel: De Vries heeft ‘zuiver en integer’ gehandeld

KERKDRIEL - Wethouder Peter de Vries heeft zuiver en integer gehandeld bij de bestemmingswijziging van grond die in zijn bezit is. Dat is de conclusie van zowel de onderzoekers als burgemeester Henny van Kooten na het onderzoek dat in opdracht van de burgemeester is uitgevoerd door prof. mr. Douwe Jan Elzinga in samenwerking met drs. Elias de Haan.

Elzinga en De Haan onderzochten het handelen van wethouder De Vries als raadslid en als wethouder. Voor de VVD Maasdriel was dat bij het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied voor de zomer aanleiding om een motie van wantrouwen tegen de wethouder en hun oud-partijgenoot in te dienen. Dat gebeurde tijdens de raadsvergadering. Burgemeester Van Kooten was daar woedend over omdat integriteitskwesties eerst bij hem dienen te worden gemeld.

Geen belangenverstrengeling

De onderzoekers concluderen, met de burgemeester, dat er geen sprake is van belangenverstrengeling bij het handelen van De Vries als raadslid of als wethouder. Ook is er volgens de deskundigen geen sprake van zelfverrijking. ,,Wethouder De Vries heeft zowel in zijn raadsperiode als aan het begin van zijn wethouderschap zijn verzoek voor een andere bestemming van het perceel dat in zijn eigendom is en naast zijn huis ligt meerdere malen benoemd”, aldus een verklaring van de gemeente Maasdriel. ,,Ook heeft hij benadrukt dat zijn aanvraag net als ieder ander verzoek moet worden behandeld. En dat is volgens de onderzoekers ook gebeurd.”

De VVD diende de motie van wantrouwen in omdat het perceel niet is meegenomen in het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied herziening 2016. Volgens de VVD lijkt het perceel een ‘witte vlek’ te zijn geworden omdat het ook niet is meegenomen in een ander bestemmingsplan.

Witte vlek

Volgens de onderzoeker is er echter geen sprake van een ‘witte vlek’, waar geen bestemmingsplanregels gelden zoals de VVD in de motie beschreven heeft. Het perceel blijft onder de werking van het bestemmingsplan Buitengebied, buitendijks deel (2006) en behoudt de bestemming ‘uiterwaardengebied’ op grond waarvan bebouwing ter plaatse niet is toegestaan.