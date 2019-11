Onderzoek naar integriteit wethouder De Vries Maasdriel alsnog openbaar

KERKDRIEL - Het integriteitsonderzoek dat is uitgevoerd naar wethouder Peter de Vries van Maasdriel is alsnog openbaar gemaakt.

De Vries kwam vlak voor de zomer in opspraak, toen de gemeenteraad het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied vast moest stellen. Tijdens die raadsvergadering bleek ineens dat een stuk grond van de wethouder, dat in Rossum net in het buitengebied ligt, niet in het nieuwe bestemmingsplan was opgenomen. De raad was daarover niet geïnformeerd. De VVD kwam met een motie van wantrouwen, maar burgemeester Henny van Kooten weigerde die in stemming te brengen. Hij kondigde wel een onderzoek aan.

Brief en persbericht

In eigen huis werd een zogeheten feitenonderzoek uitgevoerd en de resultaten daarvan werden voorgelegd aan twee onafhankelijke deskundigen. Vlak na de zomer meldde burgemeester Van Kooten in een brief aan de gemeenteraad en in een persbericht dat uit het onderzoek was gebleken dat De Vries ‘zuiver en integer gehandeld heeft’. De achterliggende stukken werden niet openbaar gemaakt.

Motivering ontbreekt

Op verzoek van de fractievoorzitters zijn ze nu toch voor iedereen in te zien. In de rapporten staat aanzienlijk meer dan in de brief en het persbericht naar buiten zijn gebracht. Zo wordt duidelijk dat ambtenaren aanvankelijk niet inzagen waarom moest worden meegewerkt aan het verzoek van De Vries om de boomgaard naast zijn huis buiten het nieuwe bestemmingsplan te houden. En dat een overtuigende en dragende motivering voor het besluit om het bewuste perceel toch buiten het plangebied te houden ontbreekt.

Ook geven de externe deskundigen aan dat er nu weliswaar nog niet maar op termijn wel degelijk sprake kan zijn van economisch gewin. Bedoeling van De Vries is om in een volgende stap zijn stukje buitengebied bij het bestemmingsplan van het dorp Rossum te voegen, en vervolgens te vragen of hij er een huis mag bouwen. Daardoor stijgt de grond in waarde. Om die reden adviseren de twee bestuurskundigen om hierover niets te besluiten zo lang De Vries wethouder is.

