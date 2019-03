Ongeluk op A2 bij afrit Kerkdriel: file lost op

’Slechts’ 27 zorgappar­te­men­ten in plan De Maastuinen Nederhe­mert

15:28 NEDERHEMERT - De gemeente Zaltbommel wil in principe meewerken aan de bouw van 27 zorgappartementen in plan De Maastuinen in Nederhemert. Het gebied ligt tussen de Tuinstraat en de Maasdijk.