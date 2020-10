Ongeluk zit ook bij chemiebedrijf Sachem in klein hoekje: verkeerde beweging leidde tot lekkage

Fluister­stil vracht­schip uit Heerewaar­den vaart een werkdag op 4000 kilo batterijen

21 oktober HEEREWAARDEN/GENT - Hij is 15 meter lang, 4 meter breed en kan 20.000 kilo vracht vervoeren over smalle, ondiepe waterwegen. In Heerewaarden is een Europese primeur in de vaart genomen: het elektrische vrachtschip Green Wave. Gent krijgt de primeur.