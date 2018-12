Onrustige kerstnacht in omgeving Waardenburg: meerdere aangestoken branden

WAARDENBURG - Op kerstavond zijn er in de omgeving van Waardenburg meerdere brandjes geweest. Daar waren op meerdere plekken autobanden in brand gestoken. Ook in Poederoijen was er een brandje nadat er vuurwerk in een carport gegooid was.

De brandjes in Waardenburg ontstonden tussen 21.30 uur en 00.45 uur. In totaal moest de brandweer vier keer uitrukken maandagavond. Op de Zandstraat stond een stapel autobanden in brand. Daarna was het raak op de Slimweistraat en de Steenweg. Ook daar waren autobanden en fietsbanden in brand gestoken. Aan de Mareikestraat in Haaften ontstond ook een brand.

De politie was met veel eenheden in en rond Waardenburg aanwezig om de daders van de brandstichting op te sporen. Voor zover bekend is er niemand opgepakt.

Vuurwerk onder overkapping

In Poederoijen moest de brandweer rond 22.50 uur uitrukken voor een brand aan de Nieuwendijk. Daar was vuurwerk onder een overkapping gegooid en het materiaal dat daar stond vatte vlam. De auto die in de carport stond, kon door de eigenaar snel naar buiten worden gereden. Afgelopen zaterdag werd er ook al vuurwerk in de carport gegooid. Toen ontstond er geen brand.

Onrustig

Het is niet voor het eerst dat het zo onrustig is in Waardenburg en omstreken. Begin december was het al raak op de Meerwijk in Waardenburg. Toen stond een grote stapel tractorbanden in lichterlaaie. Door de vele brand zit de schrik er bij omwonenden goed in.

Volledig scherm Meerdere brandjes in Waardenburg en omgeving. © Meesters Multimedia / Bart Meesters