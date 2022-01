Onruststokers slaan dorpskroeg Aalst kort en klein tijdens protestactie tegen coronamaatregelen

Meerdere etablissementen in de omgeving van Zaltbommel openden zaterdag hun deuren voor afhaal, waaronder ’t Stoepke in Gameren en ’t Ouwe Mestershuis in Gameren. In Kerkdriel deelde personeel van Opa Pietje bij wijze van protest gratis chocolademelk uit. Boetes zijn daarbij niet uitgedeeld, al kreeg Halosta in Aalst een waarschuwing.