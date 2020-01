Ontsnappen ‘à la Hugo’ straks passé, Slot Loevestein sluit escape room

Volgens Dumrese verlegt Loevestein de focus naar andere plannen en activiteiten. ,,En door het sluiten van de escape room, ontstaat daarvoor weer ruimte.’’ Dat neemt volgens de directeur niet weg, dat het spel een succes was. ,,Er zijn veel extra bezoekers door de escape room naar Loevestein gekomen. En dankzij de escape room hebben we ook een stuk van de belevenis van het erfgoed van Hugo de Groot mee kunnen geven.’’

In de escape room - die in december 2017 de deuren opende - is het zaak om binnen een uur tal van raadsels, geheimen en puzzels op te lossen die te maken hebben met de bekendste voormalige gevangene van Loevestein. Hugo de Groot wist in 1621 te ontkomen door zich te verstoppen in een boekenkist.