Ontuchtzaak Alem: geen hoger beroep

5 vragen en antwoorden APK voor pont Brakel, 7000 passagiers moeten volgende week iets verzinnen

9:39 BRAKEL/HERWIJNEN - Veerdienst Riveer krijgt opvallend veel vragen over het veer Brakel - Herwijnen dat vanaf 25 november een week uit de vaart is. Om het uit te leggen en om de teleurstelling te verminderen krijgen passagiers vrijdag 22 november tijdens de ochtend- en avondspits tekst en uitleg. En een presentje. Vijf vragen over de stremming van de Brakel II.