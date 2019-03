Ontuchtzaak Alem nog niet klaar voor inhoudelijke behandeling

ALEM/ZUTPHEN - De Alemse zedenzaak, waarbij een inmiddels 46-jarige dorpsbewoner wordt verdacht van ontucht met meerdere kinderen, wordt deze week nog niet inhoudelijk behandeld. Donderdag 14 maart staat voor de derde keer een zogeheten pro forma-zitting op de rol van de rechtbank in Zutphen. Dan wordt opnieuw gekeken hoever het onderzoek gevorderd is.

Bij de vorige zitting, op 10 januari, sprak de rechter nog de hoop uit dat de zaak nu wel inhoudelijk besproken kon worden. Maar dat gaat niet lukken, zo laat een woordvoerder van de rechtbank Oost-Nederland desgevraagd weten. Tijdens de pro forma-zitting van donderdag zal duidelijk worden waarom het Openbaar Ministerie nog niet zover is.

Ontucht en kinderporno

Het dorp Alem (gemeente Maasdriel) werd in de zomer van 2018 opgeschrikt door een omvangrijke ontuchtzaak, die aan het licht kwam nadat een van de slachtoffertjes thuis had verteld wat haar bij de verdachte thuis overkomen was. De toen 45-jarige man, een graag geziene persoon in het dorp, werd op 26 juli aangehouden op verdenking van ontucht met kinderen en het vervaardigen van kinderporno. De strafbare feiten zouden zijn gepleegd in de periode van 1 januari 2015 tot de zomer van 2018. In eerste instantie sprak het OM over vijf slachtoffers, maar tijdens de eerste pro forma-zitting in november bleek het om acht slachtoffers te gaan. De zaak heeft de kleine dorpsgemeenschap tot op het bot geraakt.

Bij de vorige pro forma-zitting bleek dat de ouders van de slachtoffers de eindrapportage van de zaak in willen zien, omdat ze niet pas tijdens de inhoudelijke zitting met mogelijk schokkende details geconfronteerd willen worden. De advocaat van de verdachte vond dat niet nodig en wees erop dat het ook niet gebruikelijk is dat dat gebeurt. De officier van justitie leek echter bereid te zijn om de ouders hierin tegemoet te komen. Tijdens de pro forma-zitting van donderdag zal blijken wat hierover besloten is.

Boeten

Bij de eerste zitting in de rechtbank te Zutphen, in november 2018, was de verdachte aanwezig. Hij zei toen dat hij zich vreselijke schaamde. ,,Ik snap dat ouders boos op mij zijn. Ik moet boeten voor wat ik heb gedaan", sprak hij toen. Bij de tweede zitting in januari was hij er niet bij. Onduidelijk is of hij donderdag aanwezig zal zijn. De man zit nog altijd vast.