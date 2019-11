Ontuchtzaak Alem: vandaag hoort 46-jarige man welke straf hij krijgt

Tijdens de inhoudelijke behandeling van deze gevoelige zaak, die eind september twee dagen in beslag nam, eiste de officier van Justitie een celstraf van vijf jaar en tbs met voorwaarden. Dat laatste zou moeten bestaan uit opname in een kliniek voor maximaal twee jaar, gevolgd door intensieve behandeling en begeleiding thuis. De man wordt nog altijd gesteund door zijn gezin.

Vriendinnetjes van zijn dochters

24 meisjes

Ook sloop de man ‘s nachts naar de kinderslaapkamer wanneer een vriendinnetje bleef slapen. Hij kleedde meisjes uit, betastte hen en maakte daar foto’s van. Volgens de officier van Justitie ging de man in twee gevallen met zijn handen nog verder en was er sprake van binnendringen.

Harde schijven weggegooid

Of alles nu aan het licht is gekomen, is echter nog maar de vraag. In totaal zijn ruim 35.000 kinderpornografische afbeeldingen op de apparatuur gevonden. De man zegt dat dit alles is, maar het Openbaar Ministerie twijfelt daaraan. Vlak voor zijn aanhouding vernietigde de man meerdere harde schijven en gooide ze weg. Ook liet hij een usb-stick verdwijnen, waarmee hij toegang had tot het zogenaamde ‘dark web’. De weggemaakte spullen zijn nooit teruggevonden.