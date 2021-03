Ontuchtzaak Zaltbommel uitgesteld

INTERVIEW Na bijna 44 brandweer­ja­ren is het mooi geweest; Wil-Jan Kappert hoeft niet meer hals over kop de deur uit

27 maart ZALTBOMMEL/KERKDRIEL - De kans is groot dat hij nog wel een tijdje op zijn broekriem klopt om te checken of hij zijn pieper bij zich heeft. Het is de macht der gewoonte als je jarenlang klaar hebt gestaan om op welk moment dan ook uit te rukken. Wil-Jan Kappert zal het ding niet missen. Brandweerman blijft hij nog wel even, maar halsoverkop de deur uit is er niet meer bij. ,,Het is mooi geweest, na 43 jaar en negen maanden.”