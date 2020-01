Onvoldoende bescherming tegen hoogwater: dijken moeten wéér op de schop

Bonje in de rijbak: huurverho­ging van 1800 naar 40.000 euro mondt uit in rechtszaak tussen De Laarrui­ters en eigenaar manege Velddriel

24 januari ARNHEM/VELDDRIEL - Moet de Maasdrielse Rij- en Menvereniging De Laarruiters een enorm bedrag aan achterstallige huur alsnog betalen? Of heeft de eigenaar van de manege in Velddriel, die de huur verhoogde van 1800 naar 40.000 euro, jarenlang onevenredig te veel in rekening gebracht?