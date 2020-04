Ook de verkeerspsycholoog zou graag eens zijn middelvinger opsteken (maar hij houdt zich keurig in)

,,Ik hoop dat we nu leren dat thuiswerken ook heel prettig kan zijn en dat bedrijven daar straks op inzetten'', zegt Gerard Tertoolen (59). Hij bedoelt: dan is de coronacrisis misschien toch nog érgens goed voor, want het zou het milieu en de luchtkwaliteit goed doen als we na de crisis niet meer als vanouds aansluiten in de file.

Tertoolen is verkeerspsycholoog. Er hoeft maar een verkeersonderwerp op televisie te zijn, of Tertoolen is in beeld om het een en ander te duiden. Daardoor krijg je de indruk dat hij in Nederland een monopolie heeft op het beroep, maar dat is een misvatting. ,,Er zijn er meer, bij het bedrijf waar ik werk zijn er nog twee in dienst. Maar die zijn niet zo gek op de media, dus dan ga ik maar voor de camera staan."

Sinds 2007 is hij in dienst bij XTNT, een bureau uit Utrecht. ,,We adviseren voornamelijk overheden op het gebied van verkeersveiligheid. Ik kijk hoe een omgeving anders ingericht kan worden, of dat met bepaalde verkeersborden een situatie kan verbeteren.'' Daarnaast heeft Tertoolen zijn eigen bedrijf, De Verkeerspsycholoog GTi. ,,Daarin ben ik educatief bezig, via cursussen en trainingen.''

Ingenieurs

Nee, het is niet zo dat Tertoolen als klein jongetje al ademloos kon kijken naar drukke verkeerspunten. De fascinatie is gaandeweg gegroeid. ,,Ik studeerde organisatiepsychologie, maar wist niet wat ik wilde. Toen had ik een gesprek met een hoogleraar. Het RIVM had de vraag neergelegd om de raakvlakken tussen verkeer en psychologie te onderzoeken. Dat leek me interessant.''

Tertoolen promoveert en is sindsdien werkzaam in het verkeer. Eerst bij het toenmalige ministerie van Verkeer en Waterstaat, later bij de provincie Noord-Brabant.

Quote Veel van wat er in het verkeer gebeurt, wordt bepaald door wat er bij de verkeers­deel­ne­mers tussen de oren zit Gerard Tertoolen

,,Al die ingenieurs keken me in het begin raar aan. Wat doet een psycholoog hier? Ze wisten zelf wel waar de strepen en borden precies moesten staan, maar toen heb ik ze toch even uitgelegd dat veel van wat er in het verkeer gebeurt, wordt bepaald door wat er bij de verkeersdeelnemers tussen de oren zit. Een verkeerspunt kan technisch helemaal veilig zijn, maar toch onveilig aanvoelen. Daarom is psychologie belangrijk. Door een ander accent te leggen kun je dat onveilige gevoel wegnemen."

Vanwege het coronavirus is het vrijwel volledig ondergesneeuwd, maar de maximumsnelheid op de snelweg is inmiddels verlaagd naar 100 kilometer per uur. Tertoolen is op voorhand geen voorstander van de maatregel.

,,Nu is het rustig op de weg en zijn de effecten nog niet zichtbaar, maar ik weet niet hoe dat over een paar maanden is. Als de ene helft zich keurig aan die 100 kilometer houdt, maar de andere helft nog steeds te hard rijdt, wordt het er niet veiliger op. Het hangt ook af van de verschillende gebieden in het land. In de Achterhoek heb je veel minder verkeer dan in de Randstad. Dat is ook van invloed op de acceptatie van een lagere snelheid.''

Fiets

Hoe gedraagt Tertoolen zich zelf eigenlijk in het verkeer? ,,De grote boodschappen doe ik met de auto, maar verder probeer ik eigenlijk altijd de fiets te pakken. Twee jaar geleden zijn we vanuit Zaltbommel naar Bruchem verhuisd, het is nog steeds maar tien minuten fietsen naar het centrum. Voor mijn werk pak ik meestal de trein en dan huur ik een ov-fiets. Dat vind ik een van de beste uitvindingen van de laatste jaren."

Voorbeeldfunctie

Zit Tertoolen wél in de auto, dan is hij zich bewust van zijn voorbeeldfunctie. ,,Ik klop het gelijk even af, maar de laatste tijd krijg ik weinig bekeuringen. Net als de meeste mensen rijd ik soms iets te hard. Iets van 10 procent, dat je niet eens doorhebt dat je te hard rijdt. Ik kan het niet maken om opgefokt in mijn auto te gaan zitten schelden, al zit dat ook niet in me. Wel kan ik me goed ergeren aan het gedrag van anderen. Je hebt hier een landweggetje naar Zaltbommel. Als auto's elkaar van beide kanten naderen, is dat smal. Zeker als er ook nog fietsers op de weg zijn. De automobilist moet dan even wachten op de fietser, maar dan zie je de auto vaak toch nog even voorbij schieten. Daar kan ik me zó boos om maken, dat je een gevaarlijke situatie op de koop toeneemt en niet even het fatsoen kan opbrengen om tien seconden te wachten. Verkeer is teamwork, maar veel mensen denken achter het stuur individualistisch."

Tertoolen heeft een trucje om zijn woede te kanaliseren. ,,Dan denk ik: jij hebt veel te compenseren, als je zo stoer en agressief moet rijden. Ik ben blij dat ik dat niet hoef. Als je jezelf zo boven de agressieveling plaatst en stiekem een beetje uitlacht, verdwijnt de boosheid. Is toch beter dan je middelvinger opsteken of om op je voorhoofd te tikken.''