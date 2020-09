ZALTBOMMEL/HEDEL - Brabanders die in de vorige eeuw naar Amerika emigreerden en in Little Chute (Wisconsin) een compleet Brabants dorp nabouwden. Ook een Hedels gezin streek er neer. De Zaltbommelse filmmaker Diny van Hoften maakte er een documentaire over.

Het begon voor Diny van Hoften allemaal in 2013, met een klein berichtje in de krant. De Zaltbommelse filmmaker las over een Brabantse molen die in het Amerikaanse dorpje Little Chute was nagebouwd. Haar nieuwsgierigheid was gewekt. Samen met haar compagnon Manon van Bergen ging ze op onderzoek uit en ze kwamen achter een bijzonder verhaal.

Winkeltjes, een molen en een kerk

Little Chute blijkt een kopie van het Brabantse dorp Uden te zijn. Althans, zoals Uden vroeger was. Winkeltjes, een molen, een kerk, Nederlandse straatnamen en op straat klinkt zelfs het Brabants dialect nog. ,,Tussen 1848 en 1960 emigreerden katholieke Nederlanders naar dit dorp en de omliggende dorpen, genaamd The Fox Valley”, legt Van Hoften uit. Generaties lang blijven mensen daar bij elkaar wonen om vast te houden aan hun geloof, cultuur en gewoonten. Ver van huis hebben zij hun eigen stukje Brabant gesticht.”

Volledig scherm Diny van Hoften (links) en Marion van Bergen doen onderzoek voor hun documentaire en krijgen hulp van Wim Rovers en Willem Keeris. © Van Assendelft/Jeroen Appels Van Hoften en Van Bergen zagen meteen dat het de moeite was om dit in een documentaire vast te leggen. En ook dat er haast geboden was. ,,Nu zijn er nog mensen in Little Chute die Nederlands spreken, nu hangt de Brabantse sfeer er nog. De tijd dringt, want over een paar jaar is dit verhaal niet meer op deze manier te vertellen. Dit is zo bijzonder, dit mag niet verloren gaan.”

Veel hulp kregen de twee van Wim Rovers uit Uden en Willem Keeris uit Zeeland, die al jaren de archieven uitpluizen. Zij bleken een schat aan informatie te bezitten over de families die naar Little Chute emigreerden. Pastoor Theodorus van den Broek was de eerst. Hij vestigde zich er in 1832 en een poging de indianen te bekeren tot het christendom bouwde hij er een nederzetting. Een aantal jaren later, in 1848, kwamen drie boten vol met Nederlandse emigranten in Little Chute aan. Velen kwamen uit de buurt van Uden. Little Chute werd een volwaardig stadje met zo’n 12.000 inwoners.

Prachtig materiaal

In 2018 bezochten zo’n 35 nazaten van Brabantse emigranten het dorp Uden. ,,Ze maakten een tocht langs onder meer de Kilsdonkse molen en boerderijen waar hun voorouders opgroeiden”, legt Van Hoften uit. ,,Ze ontmoetten familieleden die ze nog nooit hadden gezien. We hebben toen al opnames gemaakt voor de documentaire. Prachtig materiaal.”

In juni 2019 brachten de twee filmmakers een bezoek aan Little Chute en de andere dorpjes in The Fox Valley. Ook dat leverde bijzondere beelden op. Vele ‘Brabantse’ Amerikanen werden geïnterviewd, maar er zit ook een beetje Gelders bloed in de documentaire. Diny van Hoften vertelt over haar ontmoeting met Trish van Lith. ,,Haar moeder Annie Michels komt uit Hedel en emigreerde in 1956 naar Amerika. Ze is in 2007 overleden, maar Trish heeft ons haar verhaal verteld.”

Annie uit Hedel

Annie Michels groeit op in de oorlog. Hedel wordt vanaf 1944 tot aan de bevrijding zwaar gebombardeerd. De vader van Annie, een kleermaker, wordt ziek en de Duitsers nemen hem mee. Ze zeggen dat ze hem naar een ziekenhuis brengen, maar de familie ziet vader nooit meer terug. Omdat Annie het oudste kind is van de familie, neemt ze de vaderrol en de kleermakerij over.

Na de oorlog trouwt Annie met Albert van Lith uit Maren. Omdat ze bang is voor een nieuwe oorlog en omdat ze niet wil dat haar kinderen dat meemaken, besluiten Annie en Albert om samen met hun twee kinderen vanuit Hedel te emigreren naar Amerika. Hun grote reis begint op het station in Zaltbommel. Uiteindelijk komt het gezin terecht in The Fox Valley waar de broer van Albert al woont. In Amerika krijgen ze nog zes kinderen, onder wie dochter Trish.

Première

Op zaterdag 26 september ging de documentaire ‘Houdoe’ in première in het gemeentehuis van Uden. Vanwege corona helaas zonder een delegatie uit Amerika. Vandaag, op zondag 27 september, is de film, verspreid over de ochtend en de middag, een paar keer te zien bij Omroep Brabant TV.

Naast de documentaire is er ook een website gemaakt: houdoebrabant.nl. Hierop is meer achtergrondinformatie te vinden en er zijn extra scènes te zien die niet in de documentaire zitten.