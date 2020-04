Ook in Gelderland zorgen geiten voor meer longontstekingen

HURWENEN/BRAKEL - Ook in de provincies Gelderland, Overijssel en Utrecht lopen mensen die in de buurt van een geitenhouderij wonen een verhoogde kans op een longontsteking. Dat blijkt uit een onderzoek dat vlak voor het weekend door de ministers Martin van Rijn (medische zorg) en Carola Schouten (landbouw) naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Het onderzoek is een vervolg op studies die eerder in Brabant en Limburg zijn gedaan. Daaruit bleek al dat er een relatie is tussen geitenbedrijven en het aantal mensen in de omgeving dat een longontsteking krijgt. Na het Brabantse onderzoek gooiden de meeste provincies de geitensector voorlopig op slot. Het kabinet besloot dat er meer onderzoek nodig was.

Gegevens huisartsen

De studie die inmiddels in Gelderland, Overijssel en een deel van Utrecht is uitgevoerd, bevestigt wat in Brabant ook al ontdekt was. En de cijfers liegen er niet om. Wie binnen een straal van 500 meter van een geitenhouderij woont, heeft 70 procent meer kans op een longontsteking. Op een afstand van 1 à 2 kilometer is dat percentage tot 36 procent.

Het onderzoek is gebaseerd op gegevens van huisartsen in gebieden waar geiten worden gehouden. Die zijn gelegd naast de gegevens van huisartsen in vergelijkbare gebieden waar geen geiten zijn.

Geldt voor het hele land

Volgens het nieuwe onderzoek worden deze cijfers niet beïnvloed door andere bronnen in de omgeving, zoals verkeer, luchtvervuiling of het wonen in de buurt van andere veehouderijen. De onderzoekers concluderen dat, nu de resultaten in Gelderland, Overijssel en een deel van Utrecht overeen komen met de gegevens uit Brabant en Limburg, het aannemelijk is dat de relatie tussen geiten en de verhoogde kans op een longontsteking voor het hele land geldt.

Rossum en Brakel

De vraag is nu wat de overheid op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau met deze nieuwe informatie gaat doen. In de Bommelerwaard speelt er ook het een en ander. Kan de verdubbeling van het geitenbedrijf in Rossum/Hurwenen naar 13.000 dieren nog doorgaan? Kan het geitenbedrijf aan de rand van Brakel blijven zitten?