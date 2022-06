Ook kraaien snaaien bij de Mac: Waardenburg gaat wat doen aan ‘rotzooi’ die vogels maken

UPDATE 1086 kilo illegale waterpijp­ta­bak goed voor 160.000 euro aan accijnsont­dui­king

ZALTBOMMEL - De ruim 1000 kilo waterpijptabak die de Douane donderdag in beslag heeft genomen in Zaltbommel, is goed voor 160.000 euro aan accijnsontduiking. ,,En dan heb ik het nog niet eens over de BTW.”

