Ook lintje voor brandweerman Marco Vos

Hij kreeg de versierselen die horen bij de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau, opgespeld door burgemeester Henny van Kooten in de brandweerkazerne aan de Steenbeemdstraat in Kerkdriel.

Afgeschaft

Vos kon vanwege vakantie zaterdag niet bij de uitreiking in Hedel zijn, maar ook voor hem was er nog net op tijd een onderscheiding als blijk van waardering voor zijn inzet voor de samenleving. De regeling dat brandweervrijwilligers na twintig jaar dienst automatisch in aanmerking komen voor een koninklijke onderscheiding vervalt per 1 januari.

Veel verzet

Daar is in heel Nederland veel verzet tegen. De regeling is in 2005, nog niet zo heel lang geleden dus, in het leven geroepen. De Vakvereniging Brandweervrijwilligers (VBV) probeerde in 2017 het kabinet en de Kanselarij der Nederlandse Orden op andere gedachten te brengen toen het voornemen bekend werd. Achterliggende gedachte van het besluit is dat de brandweervrijwilligers een ‘ruime financiële vergoeding’ krijgen voor hun vrijwilligerswerk. In de praktijk komt dat neer op 2000 tot 3000 euro per jaar. Veel burgemeesters hebben, als signaal richting Den Haag, op het laatste moment onderscheidingen voor ‘hun’ brandweervrijwilligers aangevraagd.