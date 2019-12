Ook lokale vragen bij Landelijke Geschiedenis Quiz in Zaltbommel

Brabant­zorg: Kulturhus Leyenstein Kerkdriel is in deze vorm te duur

14:34 KERKDRIEL Nog een kerstconcert met ‘t Kumt Vaneiges en een oudejaarsfeest met The Melody Players en daarna is het gedaan met de evenementen in Kulturhus de Leyenstein in Kerkdriel. Geld voor de zorg besteden aan cultuur, dat kan niet meer meent BrabantZorg. De programmaraad die zich tien jaar heeft ingezet om een groeiend publiek te bereiken, trekt daaruit zelf de conclusie dat het met ingang van 2020 einde verhaal is.