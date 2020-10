Ook Maasdriel pakt grote verhuurder aan, maar die pikt het niet

IN MEMORIAM Amar Rahou streed voor een betere samenle­ving in Zaltbommel

15 oktober ZALTBOMMEL - ‘Amar Rahou zette zich 35 jaar lang in voor het bij elkaar brengen en houden van de inwoners van onze gemeente.’ Het is een mooie zin uit een stuk waarin de Buurtouders Zaltbommel Rahou herdenken. Ze zijn verslagen door zijn overlijden. ‘Wij weten dat we moeten doorgaan om in stand te houden waar jij al die tijd voor hebt gestreden.’