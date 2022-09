Op de fiets naar school? Jongeren uit Maasdriel moeten best lang peddelen

Verdedi­ging Ban­didos-lid uit Gameren in drugszaak: onderschep­te berichten niet rechtsgel­dig

ARNHEM/GAMEREN – Het is nog maar de vraag of de versleutelde Encrochatberichten, op grond waarvan de 39-jarige Roy van H. uit Gameren tot 8 jaar cel is veroordeeld, rechtsgeldig zijn. Dat liet de verdediging van H. weten voor het gerechtshof in Arnhem in aanloop naar een volgende zitting.

30 augustus