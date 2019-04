Op de vlucht na poging inbraak in fietsenzaak

Super in de stad wél op zondag open, in het dorp niet: Jumbobaas Zaltbommel voelt zich 'beetgeno­men’

14:54 ZALTBOMMEL - In het collegeplan voor een nieuwe winkeltijdenverordening mogen supermarkten in de gemeente Zaltbommel op zondagmiddag in de stad wél open, maar in de dorpen niet. John van Bruchem, eigenaar van twee Jumbowinkels in de gemeente, vindt dat oneerlijk.