‘Op een haar na’ akkoord over geiten in Hurwenen

Steun voor starters op woning­markt; Maasdriel wil opkopers goedkope huizen aanpakken

6 december KERKDRIEL - Het is een ongewenst dat beleggers betaalbare nieuwe huizen voor de neus wegkapen van starters op de woningmarkt, die in hun eigen dorp een huis willen kopen. Daar zit de hele raad van Maasdriel om te springen. De gemeente wil daarom gaan verplichten dat kopers een aantal jaren in hun aankoop moeten gaan wonen.