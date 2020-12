Op jacht naar drugsboeven in de Bommelerwaard, checken en nog eens checken

Vernieuwd dorpshuis inspireert tot ambitieuze plannen; het NK biljarten naar Well? Waarom niet?

8 december WELL - Van een grootse opening is het nog niet gekomen. Die zit in het vat. Dorpshuis Ons Huis in Well is stilletjes van start gegaan. Het dorp is blij en trots, de biljartvereniging helemaal.