Op warmtesafari in Zaltbommel: op zoek naar de lekken in isolatie van huizen

ZALTBOMMEL - Energiebesparing bij monumentale panden is een kwestie van maatwerk. En dat begint met de ramen, leert een warmtescan in de binnenstad van Zaltbommel.

Wat moet je doen als je in een monumentaal huis woont en je wil je woning te verduurzamen? Bewoners van de Gasthuisstraat in Zaltbommel schakelden het recent geopende Energieloket in voor advies. Het resultaat? Een warmtesafari door de straat.

Lekken

Met een warmtecamera gingen adviseurs Wim van Rooij en Andries IJkelenstam woensdagavond kijken in de straat in de binnenstad van Zaltbommel. De temperatuur was laag genoeg om met de camera goed in beeld te brengen waar de huizen warmte ‘lekken’. En dus om te zien waar winst te halen is.

Koude voeten

En met oude huizen is dat heel wat. Want wat als je, zoals Gasthuisstraatbewoner Lambèr van der Donk, kamers van vier meter hoog hebt? ,,Met een beetje stoken is het bij het plafond 28 graden, maar heb je in de kamer nog steeds koude voeten”, is zijn ervaring. Ruim 400 euro stookkosten per maand is voor hem gewoon. En dan woont hij voornamelijk maar in een deel van het huis. ,,Aan de voorkant zou ik me helemaal suf stoken.”

Ramen

Het beeld van de camera is overduidelijk. In de Gasthuisstraat zijn de ramen de voornaamste warmtelekken. Maar ja, hoe los je dat dan op? Voorzetramen? Achterzetramen? Folie? Monumentenglas? Vacuümglas? Het aantal mogelijkheden is enorm. Het verschil in kosten ook.