Opbrengst veiling eerste Kwanza-frambozen in Zaltbommel is voor SamenLoop voor Hoop Esch

Koper was het Belgische bedrijf Special Fruit voor 46 euro per doosje. De opbrengst, door de veiling aangevuld tot 1.000 euro, gaan naar SamenLoop voor Hoop.

Kwekersrecht

De Kwanza-framboos is ontwikkeld door Geert de Weert uit Rossum. Zijn bedrijf Advanced Berry Breeding heeft het kwekersrecht. Voor productie, handel en teelt is een licentie nodig. Teler René Simons teelt de Kwanza in Schijndel jaarrond met LED- en assimilatieverlichting.