Open NK hoge bi Zaltbommel: krijg nou wat, wat rijdt dáár nou?

VIDEOZALTBOMMEL/NIEUWEGEIN - Waar Arie Liefhebber ook komt met zijn hoge bi, het leidt tot opwinding. ,,Door het rare, denk ik. Mensen hebben het plaatje gewoon nooit gezien.’’ In het weekeinde van 11 en 12 mei is er een zowel een toertocht als een heus Open NK in Zaltbommel.

Arie Liefhebber in het 'toertenue' met zijn hoge bi. ,,Bij toertochten is het jasje-dasje.'' Soms komt er iemand naast hem rijden met de vraag: 'hoe kom je daar weer vanaf?' Dan doet Arie Liefhebber - what's in a name - net of-ie het zelf ook nog niet weet. ,,Dan zeg ik dat ik al sinds elf uur rondrijd. Of als ze vragen hoe ik op de fiets kom, dan zeg ik: met een trap.''

Gekkigheid natuurlijk, maar het tekent de onbekendheid van veel mensen met de hoge bi, ook wel vélocipède genoemd, Penny farthing of - op z’n Duits - Hochrad. Sommigen zijn 2,5 meter hoog als ze op de fiets zitten. Hoe groter het voorwiel, hoe sneller je kunt. Als de beenlengte maar past. ,,Je moet geen hoogtevrees hebben en wel lef. Het afstappen is het lastigst. Je moet het pootje achter je kunnen vinden zonder dat je het kunt zien.’’

De hoge bi heeft massieve rubberbanden, geen versnellingen en geen remmen. ,,Dit is in feite het eerste model racefiets, de opvolger van de loopfiets’’, weet Liefhebber. ,,De hoge bi is maar twintig jaar in productie geweest, van 1870 tot 1890. Toen vond iemand de ketting uit en is het naar twee gelijke wielen gegaan. Ik rijd nu op mijn derde hoge bi. Die is gemaakt in Tsjechië. Kostte me 3.000 euro.’’

‘Iedereen vindt het geweldig’

De hoge bi heeft een grote attentiewaarde. Ik dacht dat ik voor gek verklaard zou worden als ik er op ging rijden, maar iedereen vindt het geweldig. Duimpjes in de lucht, zwaaien, foto’s maken. Door het rare, denk ik. ‘What the fuck is that?’ ’Ze hebben het plaatje gewoon nooit gezien.’’

Op zondag 12 mei is er een heus Open NK in Zaltbommel. Daarvoor en voor de toertocht op zaterdag 11 mei komen zo’n 40 hoge bi-rijders over uit onder meer Engeland, Zweden, Zwitserland, België, Frankrijk en Canada. De 52-jarige Liefhebber, eigenaar van fietsenzaak Fietsliefhebber in Nieuwegein, is één van hen.

Arie Liefhebber tijdens een wedstrijd op de hoge bi. ,,In Nederland zijn er twee die wedstrijden rijden. Ik en iemand uit Heerlen.'' ,,De toertocht is meer paraderen - jasje, dasje - maar ik ben toch wel competitief ingesteld. Ik wil winnen. In Nederland zijn er twee die wedstrijden rijden. Ik en iemand uit Heerlen.'' Twee jaar geleden werd hij Europees kampioen, vorig jaar op Bali wereldkampioen. ,,Gemiddeld halen we een snelheid van rond de dertig kilometer per uur.''

Quote Het gebeurt elk jaar wel een keer dat je voorover valt. Op een drempel bijvoor­beeld is die kans groot. Arie Liefhebber, Berijder hoge bi Rijden op een hoge bi vraagt extra goed anticiperen volgens Liefhebber. Zonder rem en met de berijder bijna recht boven het wiel is de kans om voorover te kukelen aanzienlijk. ,,Het gebeurt elk jaar wel een keer dat je voorover valt. Op een drempel bijvoorbeeld is die kans groot. Ik heb dit jaar de Amstel Gold Race gereden, 60 kilometer. Daar was het ook opletten in de afdaling. Je kunt een klein beetje remmen door tegendruk te geven op de trappers, maar als dat niet genoeg is moet je van het zadel af en remmen met je schoen op de band. Ik rook mijn zool helemaal. En wat het klimmen betreft: ik ben overal boven gekomen, behalve op de Cauberg. Toen moest ik gaan lopen.’’

En als je nu denkt dat hij de enige is die dit soort kapriolen uithaalt, nee dus. ,,In Zaltbommel doet de Tsjech Dusăn Mihel mee. Hij heeft net Luik-Bastenaken-Luik gereden op de hoge bi, 151 kilometer. Vorig jaar reed hij Parijs-Roubaix en in 2017 de Ronde van Vlaanderen.’’ Het spannende in Zaltbommel zit ’m in de 650 meter klinkers. ,,Zeker bij nat weer, maar we gaan er vanuit dat het droog is.’’