Openluchtbios Slot Loevestein met topfilms in de geest van Hugo de Groot

Srebrenica

De driedaagse start vrijdag 27 augustus met de documentaire Honeyland, over evenwicht tussen mens en natuur. Op de tweede avond wordt de Nederlandse Oscarinzending Quo Vadis, Aida? getoond; een verslag door de ogen van de tolk Aida tijdens haar werk op de Nederlandse VN basis in Srebrenica. Op 29 augustus wordt afgesloten met For Sama, een documentaire uit Aleppo. Het is een brief van een moeder aan haar kind en biedt een intieme en hartverscheurende blik van binnenuit op het Syrische conflict. For Sama is bij de European Film Awards in Berlijn dit jaar uitgeroepen tot de beste documentaire.