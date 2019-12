Ophef over sluiting kruidenierswinkeltje Poederoijen, maar de klachten komen uit eigen dorp

Geluid, openingstijden en verkeer

Een gemeentewoordvoerster laat desgevraagd weten dat het balletje is gaan rollen na klachten van omwonenden. Die gaan volgens haar over geluidsoverlast, over de tijden waarop het winkeltje open is, over parkeren en over verkeer. Het kruidenierszaakje zit in een schuur van een huis in een woonstraat. De activiteit is in strijd met het bestemmingsplan.