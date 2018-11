Opkomst verkiezingen valt nog tegen: ‘60 procent wordt moeilijk’

VIDEO + POLL Verkiezin­gen West-Betuwe: Gaan de lokalen het net zo goed doen als in maart?

15:17 NEERIJNEN - De opkomst tijdens de verkiezingen vandaag in West-Betuwe is naar verwachting niet hoog. Traditioneel spint de SGP daar garen bij, vanwege de hoge opkomst onder de achterban. De vraag is of de lokale partijen het net zo goed gaan doen als tijdens de reguliere gemeenteraadsverkiezingen in maart.