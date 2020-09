Opluchting als vrachtwagens verdwijnen; Nieuwaal kan met rondweg weer een dorp zijn

Woningen op plek van oude zwembad en sporthal in Zaltbommel

15 september ZALTBOMMEL - Op de plek van het oude zwembad, de oude sporthal en de jeu de boulesbaan in Zaltbommel komen woningen. Deze locatie aan de Thorbeckestraat komt eind 2021 beschikbaar, zodra het nieuwe binnensportcomplex aan de Oude Bosscheweg klaar is. Daar is de bouw inmiddels in volle gang.