Opluchting voor goede doelen Zaltbommel; Faillissement gieterij betekent niet het einde van de Van Voorden Stichting

Dat laat de stichting weten nadat er in Zaltbommel na het faillissement hetvragen waren gerezen over het voortbestaan van het fonds. De Van Voordenstichting werd 44 jaar geleden opgericht door Elisabeth van Voorden-van der Schoot en haar zoon. Elisabeths echtgenoot Dirk was in 1976 overleden. Insteek was om goede doelen te steunen. De familie van Voorden wilde een deel van hun familievermogen ten goede laten komen aan de gemeenschap in Zaltbommel en omgeving. Een deel van de Zaltbommelse bevolking had immers hard gewerkt in de fabriek en hiermee een bijdrage geleverd aan de groei en bloei van het bedrijf.