Opmerkelijk: oude raad Maasdriel moet na verkiezingen nog een keer serieus aan de bak

KERKDRIEL - Vandaag is het stemmen geblazen in Maasdriel. Inwoners mogen een nieuwe gemeenteraad kiezen. Brabants Dagblad volgt de ontwikkelingen van ‘s ochtends vroeg tot laat in de avond op de voet met dit artikel dat regelmatig wordt ververst.

13.00 uur Als de verkiezingen achter de rug zijn, komt de oude gemeenteraad van Maasdriel voor een extra vergadering bijeen. En dat is opmerkelijk, want de laatste inhoudelijke vergadering was eigenlijk op 24 febuari. Een maand later, op woensdag 23 maart, hebben de partijen het over twee belangrijke onderwerpen. Het eerste onderwerp is de verkoop van grond door de gemeente aan de BV die Resort aan de Maas ontwikkelde.

Het tweede agendapunt is het onderzoek dat is ingesteld rond de vraag of er integer is gehandeld door een oud-wethouder en een oud-raadslid bij het geven van een woonbestemming aan agrarische grond in Ammerzoden-Noord. En de vraag of het doel daarvan was om extra woningen en tuinen aan de Meander mogelijk te maken. Beide kwesties zijn door de Maasdrielse oppositiepartijen aangezwengeld.

12.30 uur De opkomst in Maasdriel is deze ochtend de 16 procent gepasseerd, meldt de gemeente. De top-3 van de stembureaus waar de meeste stemmen zijn uitgebracht: 1. Gemeentehuis (221), De Bogerd in Rossum (185) en De Weesboom in Ammerzoden (176). De verkiezingsavond is vanaf 21.00 uur online te volgen.

De opkomst in Maasdriel is in de ochtend de 16 procent gepasseerd.

10.30 uur Maasdriel heeft een bijzonder stembureau voor de bewoners van De Vaste Burcht in Rossum, De Leyenstein in Kerkdriel en Het Zonnelied in Ammerzoden. Het wordt vandaag op afgesproken tijden bij de verzorgingshuizen ingericht. Ook verzorgers en eventuele bezoekende familieleden (mits zij in Maasdriel wonen) mogen daar stemmen. Voor andere inwoners is dit bijzondere stembureau niet toegankelijk.

In Maasdriel is behoorlijk gebruik gemaakt van de mogelijkheid om ook maandag en dinsdag een stem uit te brengen. Dat kon in het gemeentehuis in Kerkdriel en in Gelre's End in Hedel. Maandag is er 700 keer gestemd, waarvan 403 keer in het gemeentehuis en 297 keer in Gelre's End. Dinsdag is er 1107 keer gestemd, waarvan 695 keer in het gemeentehuis en 412 keer in Hedel. In 2 dagen tijd dus 1807 stemmen. Mogelijk heeft het meerdaags stemmen invloed op het opkomstpercentage. In 2018 bracht 57,4 procent van de kiesgerechtigden een stem uit.

De stembussen zijn nog tot 21.00 uur open. Bent u er nog niet helemaal uit? Gebruik dan de stemwijzer:

