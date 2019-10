Opnieuw brand bij Groen Recycling in Brakel: vlammen in composthoop

Populaire Facebookpa­gi­na dieren­asiel Bruchem is inzet van kort geding

11 oktober ARNHEM/BRUCHEM - Wie is de eigenaar van de veelbekeken Facebookpagina over het dierenasiel in Bruchem? De Stichting Dierenopvangtehuis Bommelerwaard of voormalig beheerder Wilma de Joode? Die laatste heeft de pagina sinds haar vertrek in augustus in beheer, maar de stichting wil dat zij de rechten overdraagt. Omdat beide partijen er niet uitkomen, ligt de zaak nu bij de rechter.