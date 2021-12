Opnieuw branden in Poederoijen omgeving: caravan vol autobanden gaat in vlammen op

VideoPOEDEROIJEN - De brandweer is woensdagavond in Poederoijen en dorpen in de omgeving opnieuw verschillende keren in actie gekomen. Meerdere branden startten wederom in Nederhemert en Poederoijen, waar onder meer autobanden werden aangestoken. Bij de incidenten is niemand gewond geraakt.

De eerste brand werd rond 21.20 uur gesticht in Nederhemert, waar midden op het wegdek van de Nieuwstraat een kleine stapel autobanden en vuurwerkpotten werd aangestoken. Niet lang daarna was het in Poederoijen raak met een grote brand: daar ging rond 22.00 uur een caravan vol autobanden in vlammen op. Daarbij sloegen de vlammen op de kruising van de Burgemeester Posweg met de Maarten van Rossumweg metershoog de lucht in.

Een grote groep jongeren keek toe bij de brand en gooide zwaar vuurwerk in het vuur. Beide brandhaarden werden door de brandweer geblust. De gemeente Zaltbommel gaat de restanten van de caravan in Poederoijen afvoeren.

Ook brand in Nieuwaal en Waardenburg

Het waren niet de enige plaatsen in de omgeving van Poederoijen waar brand ontstond. Rond 22.05 uur stond aan de Pauwhofstraat in Nieuwaal brandde hout langs de weg. Meer overlast was er door een buitenbrand langs het spoor in Waardenburg: daar moesten rond 23.45 uur voorbijkomende treinen hun snelheid aanpassen. Ook in Veen was het wederom onrustig.

Dinsdagnacht moesten brandweerlieden ook al in actie komen in Poederoijen en Nederhemert. Toen werden de pompiers zeker acht keer opgeroepen om een brand te blussen. Vaak zijn deze vuren aangestoken, wat in Poederoijen en de omliggende dorpen een traditie lijkt te zijn rond oudjaar. Zo ging maandagavond ook een veetrailer in Poederoijen in vlammen op.

Volledig scherm In Poederoijen ging een caravan vol autobanden in vlammen op. Toekijkende jongeren gooiden daarnaast zwaar vuurwerk in het vuur. © Meesters Multi Media / Bart Meesters

Volledig scherm De brand in Poederoijen werd geblust door de brandweer. Ook in omliggende dorpen was het raak: daar moest de brandweer ook in actie komen. © Meesters Multi Media / Bart Meesters

