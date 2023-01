Opnieuw half jaar cel voor betrokkenheid bij plofkraak op Mgr. Zwijsenplein

Lezing over laatste grote overstro­ming van de Bommeler­waard

ROSSUM - De overstromingen waar Jelmer Krom deze week over gaat vertellen in Rossum is de ramp waar Kerkwijk, Delwijnen en Bruchem hun vluchtheuvel aan te danken hebben. Die vluchtplaatsen werden overigens aangelegd toen het kalf al - letterlijk - verdronken was.

10 januari