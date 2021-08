Opnieuw nachtelijke controle in Maasdriel

Arnhemmer vast om wapendief­stal op voormalig adres van verwarde man Gameren

15 juli GAMEREN/ARNHEM - Een 46-jarige Arnhemmer wordt vervolgd en blijft voorlopig vastzitten voor een inbraak in het voormalige huis van de verwarde buurman aan de Schoolstraat in Gameren. Daar werd 29 januari 2021 een kluis met wapens gestolen. In de kluis zaten een dubbelloops hagelgeweer, twee pistolen en een revolver, zo werd woensdag duidelijk op de rechtbank in Arnhem.