Oppepper voor leefbaarheid Alem; dorp krijgt er 40 woningen bij

Maasdriel streeft ernaar de komende vijf jaar 140 woningen per jaar te bouwen. Daar moeten bouwlocaties als in Alem aan bijdragen. De behoefte aan goedkope huurwoningen in Alem is niet groot. Volgens de woonvisie die de twee gemeenten voor de Bommelerwaard hebben opgesteld, zitten mensen die in Alem willen wonen vooral te wachten op koopwoningen vanaf 250.000 euro, al heeft het college beloofd dat elk woningbouwplan tenminste 30 procent betaalbare woningen zal bevatten.

Funest voor leefbaarheid

De dorpsraad van Alem dringt er al lang bij de gemeente op aan om in Alem te bouwen. ‘Ondanks beloften die de gemeente in het verleden heeft gedaan, zien we nog steeds geen concreet plan voor woningbouw in ons dorp. Na de realisatie van 17 koop- en sociale huurwoningen aan het Boerenerf lijkt er weer een lange periode van bouwstop’, schreef de dorpsraad in het dorpsplan van 2018. Het uitblijven van woningbouw is in de ogen van de dorpsraad 'funest voor de leefbaarheid’ omdat jonge mensen bij gebrek aan woonruimte het dorp verlaten.