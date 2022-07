Oppositie en college clashen over Brakelse gronddeal: ‘De uitkomst is verstopt en verzwegen’

Huisartsen­post Hedel ruim een maand dicht; te weinig mensen om roosters rond te krijgen

HEDEL/DEN BOSCH - Inwoners van de Bommelerwaard die vanaf zaterdag 23 juli ‘s avonds of in het weekend een huisarts nodig hebben, moeten hun heil zoeken in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. De recent naar Hedel verplaatste huisartsenpost gaat tot en met 4 september dicht.

21 juli