Oppositie Maasdriel bundelt de krachten om werk aan te kunnen

KERKDRIEL - De oppositiepartijen VVD, D66 en GroenLinks in Maasdriel gaan samenwerken en taken verdelen om de veertienkoppige coalitie in de raad het hoofd te kunnen bieden. Alleen nieuwkomer SGP doet niet mee met het collectief.

De samenwerking is vooral bedoeld om de de hoeveelheid werk aan te kunnen, benadrukken de drie partijen. Elke partij behoudt de eigen politieke identiteit. Ze bundelen met name de krachten om de drukke agenda te kunnen behappen. ‘Het valt niet mee om met de helft minder mensen - en fracties bestaan uit soms uit maar 1 raadslid - toch alles te volgen’, melden de partijen in een verklaring. Ook heeft niet elke fractie specialisten voor elk onderwerp dat in de gemeenteraad aan bod komt.

Verhoudingen niet op scherp

De samenwerking is bekendgemaakt op de dag dat de raad het akkoord heeft vastgesteld dat als basis dient voor het besturen van de gemeente de komende vier jaar. Een breed gedragen raadsakkoord is het niet geworden, moest de winnaar van de verkiezingen Samen Sterk Maasdriel teleurgesteld vaststellen. Het is een akkoord geworden tussen SSM en CDA. Maar de verhoudingen staan niet meteen op scherp. Alle partijen gaven aan constructief te willen samenwerken tot de volgende verkiezingen in 2026.

,,Want we willen allemaal bouwen, bouwen, bouwen, de toeristische sector versterken en de leefbaarheid in de Maasdrielse kernen borgen met bijvoorbeeld subsidieregelingen als Goed idee, doe er iets mee", zei wethouder Erik van Hoften om de overeenkomsten binnen de raad te benadrukken.

Samen doen

Het akkoord heeft de titel Samen doen gekregen. ,,En of dat nou een raadsakkoord of een bestuursakkoord is, samen doen was, is en blijft de insteek", stelde Van Hoften.

Nieuwkomer in de raad Joost Quik van de SGP was eigenlijk het meest kritisch over het akkoord. ,,Wat er over de landbouw is geschreven, is wel heel summier. En wat we missen is het christelijke geluid.” Kennelijk had hij daar met het CDA als coalitiepartij meer van verwacht.

Flinke stap vooruit

John Leijdekkers vindt dat het met Maasdriel de goede kant op gaat als het over de politieke verhoudingen gaat. ,,Vergeleken met vier jaar terug is het verloop van deze formatie een flinke stap vooruit. Het waren constructieve en prettige gesprekken die we met de fractie van SSM hebben gevoerd.” Voor een grote stap richting bestuurlijke vernieuwing is het volgens de oud-PvdA’er en nu raadslid GroenLinks kennelijk nog een stap te vroeg. ,,Die grote stap leek aanstaande, maar we moeten er toch nog vier jaar op wachten.”

Bij de benoeming van de vier wethouders was Peter de Vries (CDA) de enige die zes stemmen tegen kreeg.



