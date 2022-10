Oppositiepartijen willen snel oplossing voor woonarken Kerkdriel en Alem; bewoners moeten nog dit jaar weg

Man uit Druten had wellicht 50.000 euro over voor moordop­dracht in Kerkdriel

KERKDRIEL/ARNHEM – Een 40-jarige man uit Druten zou 50.000 euro hebben betaald om zijn vrouw om het leven te laten brengen. Die opdracht had hij volgens het Openbaar Ministerie gegeven aan een 29-jarige man zonder vast adres. De aanslag werd in april gepleegd op Resort aan de Maas in Kerkdriel. Het slachtoffer, een 28-jarige vrouw, liep ernstige steekwonden op. Ze heeft in het ziekenhuis moeten vechten voor haar leven.

5 oktober